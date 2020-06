A FIGURA: TAREMI

Um perigo constante entre os centrais sadinos, obrigados a estar constantemente em alerta não só relativamente às ações do avançado iraniano, mas também às solicitações para outros jogadores do Rio Ave para as costas dos defesas. Foi num desses lances que Taremi acabou por ver aberto o caminho para o golo, depois de ser derrubado na área por Makaridze. Marcou pelo terceiro jogo seguido, chegou ao 11.º golo na Liga e ainda dispôs de outras ocasiões para marcar. É um dos avançados mais completos em Portugal e está talhado para outros voos.

O MOMENTO: golo de Gelson Dala. MINUTO 80

O Rio Ave apertava com tudo o cerco à equipa da casa, em inferioridade numérica desde os 54 minutos. O golo de Gelson Dala, lançado em campo já na segunda parte, colocou justiça no resultado.

OUTROS DESTAQUES

Guedes: marcou à antiga equipa na recarga a um remate de Éber Bessa. Com o Vitória muitas vezes empurrado para a zona defensiva por um Rio Ave autoritário, esteve muitas vezes sozinho na frente. Escapou várias vezes da teia montada pelos centrais vila-condenses para ligar a equipa, mas não é nessa tarefa que se sente mais cómodo. Leva dois golos em quatro jogos no pós-confinamento e dificilmente perderá a titularidade pela qual lutou tanto nos primeiros meses da temporada. Foi sacrificado após a expulsão de Zequinha, mas antes ainda teve um corte providencial na área sadina, que negou provavelmente o segundo golo dos visitantes.

Lucas Paes: fez a primeira metade da época no Louletano e acabou por ser lançado em campo no final da primeira parte devido à lesão de Makaridze. O contexto esteve longe de ser o mais favorável, mas o guardião de 22 anos deu boa conta do recado e colecionou bons momentos.

Lucas Piazón: teve uma excelente combinação com Diego Lopes ainda na primeira parte, num lance em que o Rio Ave poderia ter chegado ao segundo. Procurou fazer a bola circular com velocidade no último terço, fosse com passes para virar o centro do jogo, fosse em tentativas de procurar a profundidade dos colegas.

Carlos Mané: Um dos melhores do Rio Ave. Não procurou muito o drible, mas revelou critério nas decisões. Acabou por assistir Gelson Dala para o 2-1.