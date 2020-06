Muito coração, pouca cabeça. Assim foi este Vitória de Setúbal-Santa Clara, que terminou empatado a uma bola, da 26.ª jornada da Liga.

Duas equipas longe do seu melhor, duas partes distintas, e um empate que se ajusta perfeitamente ao que se passou durante os 90 minutos.

Motivado pelo triunfo frente ao Sp. Braga, na retoma da Liga, foi o Santa Clara a entrar com sinal mais no relvado do Bonfim, despido de massa humana nas bancadas.

Ainda assim, um sinal mais que esbarrou na cabeça de Artur Jorge e na barra: primeiro Carlos Jr esteve perto de gritar golo, mas o defesa-central do Vitória desviou da direção da baliza com a cabeça; na sequência do lance, César apareceu ao segundo poste para cabecear ao ferro.

Início prometedor do emblema açoriano, mas só isso. Os comandados de João Henriques foram tendo mais jogo – ou acima de tudo sentiram-se sempre mais confortáveis do que adversário –, mas sem grandes investidas ofensivas.

FILME E FICHA DE JOGO.

Até que ao minuto 38, Thiago Santana desatou o marcador. Mansilla precipitou-se, cometeu falta dentro de área e o avançado açoriano, na marca dos 11 metros, colocou a sua equipa em vantagem.

Menos pressionado e a jogar fora de portas, o Santa Clara preparava-se para uma segunda parte pragmática e à espera de aproveitar mais um deslize sadino, mas Berto voltou a baralhar as contas: o extremo do Vitória aproveitou uma saída precipitada de Marco e picou-lhe a bola com classe, fazendo assim o 1-1.

Um gesto de classe, dissemos, que mudou a cara dos pupilos de Velásquez. Mesmo longe de serem brilhantes, os sadinos cresceram no jogo e fizeram por merecer a reviravolta. Primeiro Marco negou essa vontade a Guedes, com uma defesa à queima-roupa, mas não repetiu a façanha no frente a frente a Antonucci: no quinto jogo vestido de verde e branco, o jovem emprestado pela Roma estreou-se a marcar em Portugal e deu vantagem ao Vitória pela primeira vez na partida.

Só que este Santa Clara, tal como tinha demonstrado com o Sp. Braga, não é velha raposa desta Liga, mas sabe bem mexer-se nestas andanças.

Os açorianos voltaram a crescer no jogo, obrigados pelo resultado, sim, e não demoraram muito tempo até deixarem tudo novamente na mesma, depois de um lance confuso na área aproveitado por Crysan, em estreia a marcar pela formação das Ilhas.

Faltavam três minutos para os 90, mais os descontos, mas os protagonistas das duas formações já não tinha mais nada para contar. Futebol jogado praticamente não houve e jogou-se mais com o coração do que com a cabeça. Empate justo no Bonfim, que ainda assim serve mais as pretensões do Santa Clara, tranquilo na tabela classificativa. O Vitória não está aflito, não, mas aumentou para oito o número de jogos sem conhecer o doce sabor da vitória.