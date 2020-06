A FIGURA: Lincoln

Uma lufada de ar fresco no relvado do Bonfim esta tarde. Muitas vezes a bola chorou, tal era a violência com que era tratada, mas nos pés do brasileiro a redondinha mostrou-se sempre confortável. A jogar na posição «10», Lincoln foi sempre o elemento mais esclarecido do Santa Clara. Do seu pé esquerdo saíram alguns dos lances mais bem desenhados da partida. Perdeu alguma frescura com o avançar do relógio, mas, mesmo assim, a sua qualidade é por demais evidente.

MOMENTO: Crysan teve a última palavra. Minuto 87

Depois de várias mudanças no marcador, foi o Santa Clara a chegar-se à frente pela última vez e a resgatar um ponto. Numa bola parada, a redondinha andava meio perdida na área sadina até que surgiu Crysan, com um remate acrobático, para fazer o 2-2 final.

OUTROS DESTAQUES

Artur Jorge

Belo jogo do defesa-central do Vitória de Setúbal. Logo a abrir, evitou um golo feito de Thiago Santana com um desvio de cabeça na hora H. Defensivamente manteve a toada e ainda deixou marca no momento ofensivo, já que é dele bela assistência para o golo de Berto, na altura o 1-1 na partida.

Berto

Tinha brilhado a grande altura frente ao Marítimo, na jornada passada, e Julio Velázquez premiou-o com a titularidade esta tarde. Irrequieto no lado direito, esteve nos lances mais perigosos do Vitória de Setúbal durante o jogo. A juntar a isso, é dele o golo do empate, num lance que não está ao alcance de todos.

Sílvio

Exibição muito competente do lateral sadino – mais uma. Jogou no lado esquerdo da defesa, mas Velázquez deu-lhe um papel curioso: Sílvio esteve sempre muito por dentro no processo ofensivo, atuando praticamente com médio, aproveitando assim a experiência e clarividência do antigo jogador do Benfica. Serviu de bandeja Guedes na segunda parte, mas o avançado permitiu a defesa de Marco.

Thiago Santana

Mais um golo para o avançado açoriano – o quarto nos últimos três jogos. Havia bisado frente ao Sp. Braga e esta tarde foi o primeiro a chegar-se à frente, ao apontar o penálti que deu vantagem ao Santa Clara na partida. Makaridze ainda adivinhou o lado, mas o brasileiro não perdoou.