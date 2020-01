A FIGURA: Bruno Fernandes

Os próximos dias dirão se esta foi a última fez que o médio vestiu pela última vez a camisola do Sporting. No Bonfim, Bruno manteve a bitola de outros jogos. Criterioso a servir os companheiros e sagaz a encontrar espaços. Marcou, aos 34 minutos, um penálti sofrido por ele próprio e sentenciou o jogo já em tempo de compensação, quando a equipa de Silas revelava pouca tranquilidade.

O MOMENTO: golo de Bruno Fernandes, 90+4m

O Sporting chegou a pareceu ter o jogo controlado, mas um golo inesperado do Vitória relançou a equipa da casa, que parece ter ganho forças para a meia hora final. Só no tempo de compensação é que os leões respiraram de alívio. Ter sido Bruno é tudo menos coincidência.

OUTROS DESTAQUES

Carlinhos: a ausência de José Semedo fez com que recuasse no terreno para a posição seis. Não revelou à vontade na posição e correu alguns riscos desnecessários em algumas tentativas de sair com a bola. Mas foi o autor do momento da noite, com um remate fortíssimo de fora da área que devolveu a esperança à equipa da casa.

Ristovski: teve um grande envolvimento nas ações ofensivas da equipa, obrigando Mathiola a funcionar por diversas vezes com um segundo lateral esquerdo. O primeiro golo do Sporting nasce de um cruzamento dele.

Battaglia: o argentino não era titular desde setembro de 2019. Não precisou de disputar muitos duelos, num jogo em que os leões tiveram pouco trabalho no plano defensivo, mas cumpriu a missão. Está a voltar, lentamente, à equipa, mas pode agarrar um lugar no onze rapidamente.