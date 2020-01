O Sporting venceu no Estádio do Bonfim, a última partida antes do dérbi contra o Benfica.



Os leões fizeram dois golos ainda no primeiro tempo. João Meira marcou na própria baliza (28 minutos) e Bruno Fernandes fez o segundo de penálti (34). Bruno bisou já no período de descontos.



O Vitória reagiu no segundo tempo, mas só foi capaz de reduzir a desvantagem (Carlinhos, 63).



O Sporting passa a ter 29 pontos e está a 16 do líder Benfica. O Vitória tem 19.



Veja a FICHA DE JOGO e a partida AO MINUTO