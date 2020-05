Para além de Santa Clara e Belenenses, também o Vitória de Setúbal pode adotar a Cidade do Futebol como "casa" para a retoma da Liga.

O emblema sadino deseja concluir a temporada no Estádio do Bonfim, mas está consciente de que existem alguns parâmetros que podem não cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Inaugurado em 1962, o recinto está classificado como nível III, e vários dirigentes já assumiram que o grupo de trabalho composto por DGS, Liga e Federação tem apontado para infraestruturas de nível I.

O Vitória pretende avançar com obras em breve, com o intuito de melhorar as condições do estádio. Um projeto que não resulta propriamente das necessidades impostas pela DGS, mas que pode ajudar a cumprir os requisitos impostos neste contexto da pandemia de covid-19.

Ainda assim, a margem temporal é extremamente reduzida, uma vez que o plano passa por arrancar com a Liga no dia 4 de junho.

É preciso esperar pela vistoria - prevista para os próximos dias - para saber em concreto quais os ajustes a fazer para cumprir as indicações da DGS, mas o tempo para executar essas alterações será certamente curto.

Como tal, o Vitória de Setúbal mostrou abertura também para encontrar uma alternativa, e nesse sentido está em cima da mesa também a possibilidade de jogar na Cidade do Futebol.

Uma possibilidade que, no entanto, teria de ser salvaguardada no calendário, uma vez que o Vitória de Setúbal joga na condição de visitado na mesma jornada que o Belenenses (defrontam-se na última jornada).

Curiosamente, o próximo jogo com Vitória de Setúbal como visitado é referente à 26.ª jornada, e frente ao Santa Clara, que já anunciou que vai mudar-se para a Cidade do Futebol.

Para além disso a equipa treinada por Julio Velázquez ainda recebe Rio Ave, Paços de Ferreira e Famalicão.

Falta saber onde, mas a Cidade do Futebol apresenta-se como palco mais provável, nesta altura.