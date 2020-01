Julio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, em declarações após a derrota por 3-1 contra o Sporting:



«Foi uma vergonha jogar este jogo. Pusemos jogadores em risco. Muitos ainda estão de cama, 12 ou 13. Para bem de Portugal e da liga portuguesa, os jogadores do Vitória fizeram muito mais do que outros. Para mim isto não é uma derrota. É o dia em que mais orgulho sinto dos jogadores e dos adeptos. Parabéns à equipa pela forma de jogar, pelo compromisso e trabalho. Fizemos o 1-2, tivemos duas situações para o 2-2. Este jogo vai dar ainda mais união ao nosso clube.»



«Faltar ao jogo? Não. Temos uma responsabilidade, representamos um emblema. A situação é surrealista, absurda. Parecia-me fazer sentido que um médico do Vitória juntamente com um médico da Liga fizessem a avaliação. Agora, um médico do Sporting? É como se um médico da Sampdoria examinasse jogadores do Milan ou um médico do Benfica examinasse jogadores do Porto.»



«Melhor reposta do que a que demos era impossível.»



