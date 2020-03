O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, espera um Benfica mais difícil no duelo da 24.ª jornada da I Liga, no Estádio do Bonfim, justificando-o pela necessidade de a equipa orientada por Bruno Lage precisar de somar todos os pontos na luta pelo título nacional.

Velázquez rejeitou a ideia de um Benfica fragilizado, considerando que os sadinos, que podem chegar aos 30 pontos caso vençam as águas, nada têm a perder no jogo deste sábado.

«Fragilizado? Pelo contrário. Acho que vamos encontrar uma equipa ainda mais difícil do que pode ser o Benfica em dinâmica normal. Porquê? Porque tem de ganhar. Não pode perder nenhum ponto no nosso estádio e isso converte o Benfica numa equipa ainda mais difícil. Às vezes temos jogos em que temos cinco por cento a perder e 95 por cento a ganhar. Sabemos que amanhã [sábado] temos 100 por cento a ganhar. A necessidade faz do Benfica um adversário ainda mais difícil do que é normalmente», apontou.

«Fizemos uma grande semana de trabalho. Os jogadores ficam focados a 100 por cento no jogo e sempre com a vontade de tentar que os nossos adeptos fiquem orgulhosos depois do jogo. Como sempre, vamos pôr dificuldades ao adversário, não para fazermos um ponto, mas com a vontade de ganhar o jogo, mesmo sabendo que o favorito é, a 100 por cento, o Benfica. Temos também os nossos pontos fortes e vamos tentar os possíveis para ganhar», afirmou, ainda.

Após um jogo de suspensão, o defesa Artur Jorge e o avançado Hildeberto voltam a ser opção para Julio Velázquez, que não conta com os lesionados João Meira e Alex Freitas, além do castigado Éber Bessa.

O V. Setúbal-Benfica joga-se a partir das 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.