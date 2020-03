Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate frente ao Benfica, em jogo da 24.ª ronda da Liga:



«Fizemos bom jogo, Não é nada fácil contra Benfica, uma equipa que tinha necessidade de vencer. Fizemos um jogo muito inteligente, parabéns aos jogadores. Estou muito contente, muito satisfeito com o jogo que fizemos. É uma alegria para os adeptos do Vitória. Foi mais um passo para o caminho que temos até ao final.»



[Empate sabe a vitória?]:



«Sim. Não tínhamos nada a perder, mas muito a ganhar. E ganhámos muito. Demonstrámos ter capacidade para ganhar pontos com a nossa identidade e a nível quantitativo, somámos um ponto muito valioso. Emocionalmente o ponto também ajuda muito.»



[30 pontos suficientes para garantir a permanência?]



«Todos sabemos qual é o objetivo do Vitória. Trabalhamos para garantir a manutenção o mais cedo possível, não nos focamos numa pontuação exata. Trabalhamos semanalmente para ganhar. No final vamos ver quantos pontos são necessários. Hoje é dia de dar parabéns a todos, fizemos um grandíssimo jogo e podíamos ter conseguido os três pontos.»