Julio Velázquez, treinador do V. Setúbal, em declarações aos jornalistas, após a vitória por 3-0 sobre o Tondela:

«Preparámos o jogo durante toda a semana, a fase defensiva com diferentes possibilidades. Nos últimos jogos o Tondela jogou com linha de 5, antes com linha de 4, então preparámos a fase defensiva com as duas situações implementadas. Depois é o futebol, aproveitámos muito bem as diferentes situações, podíamos ter dilatado o marcador, mas não é fácil nunca marcar fora de casa. Muito mérito do trabalho dos jogadores. Fiquei muito satisfeito e agradecido com o apoio dos adeptos do início ao fim»

[após o surto a equipa motivou-se?]

«A equipa sempre teve vontade de fazer bem, essa situação foi muito particular, a equipa teve um comportamento extraordinário e depois, por exemplo hoje, fizemos um jogo melhor que o do outro fim de semana. O importante é ter sempre disposição para ganhar os três pontos. Pode ser que tenha dado ainda mais. Arranjámos um balneário extraordinário, pode ser que tenhamos ganho mais união, é uma autêntica família. Mas desde que estamos aqui, a união com os adeptos é extraordinária. Mas pode ser que nos tenha dado um plus, acho que é um dia para ficarmos satisfeitos. Sempre com muita humildade, porque ganhámos a uma equipa que está a fazer um bom campeonato e muito bem. Ganhar dois jogos consecutivos fora de casa tem muito mérito, com o apoio dos nossos adeptos»

[presidente tem transmitido calma ao grupo]

«Temos muita tranquilidade. Ganhámos um balneário extraordinário, um balneário com equipas que pessoas prontas para tudo o que precisamos. Aconteceu uma situação no clube, e os jogadores tiveram um comportamento extraordinário. As outras situações temos que encarar com normalidade. Estamos tranquilos, trabalhamos com toda a tranquilidade»

[especial defrontar um treinador espanhol]

«Agora estamos em 2020, é um exemplo, mesmo que o treinador seja espanhol, o mundo está globalizado. Acho que o mais importante é a qualidade pessoal e depois profissional, a origem é insignificante. Depois disto tudo, desejo tudo de bom, acho que está a fazer um grande trabalho. Desejo o melhor depois deste jogo»

[nunca perdeu sempre que defrontou Natxo González]

«São situações pontuais, não tem nada a ver. É futebol, é jogo. É uma coincidência, uma casualidade. O Tondela tem uma grande sorte para contar com uma pessoa com o Natxo no seu corpo técnico. Sempre tivemos uma relação cordial, acho que é uma boa pessoa, um bom profissional e desejo-lhe sucesso»