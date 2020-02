Zequinha, jogador do V. Setúbal, em declarações à Sport TV após a derrota com o FC Porto, por 4-0, no Bonfim:

«Não foi uma boa exibição. Os erros pagam-se caros contra estas equipas. Não entrámos da forma mais adequada. Nem tudo é mau, temos vindo a faze ruma época bastante boa para o nosso Vitória. É ver o que fizemos de mau e melhorar e ver oque fizemos de bom e dar continuidade. O resultado foi um bocado pesado. Domingo temos um jogo do nosso campeonato e vamos ver se conseguimos dar a volta ao que sucedeu aqui. O treinador analisa sempre bem as equipas, não conseguimos fazer o que ele pediu e frente a estas equipa os erros pagam-se caros. Temos de tirar as ilações do que fizemos de menos bom.»