Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, falou em conferência de imprensa após a vitória por 2-0 frente ao Estrela da Amadora. Para o técnico de 36 anos, os jogadores deram uma boa resposta e a equipa deu um passo em frente.

O V. Guimarães deu um passe em frente enquanto equipa

«Aquilo que eu sinto é que nós temos de fazer o nosso trabalho muito focado em nós. Sabemos o que se passa à volta mas não podemos estar muito focados no que se diz fora e à volta do clube. Temos de acreditar naquilo que fazemos e aquilo que temos feito é trabalhar de uma maneira muito séria e profissional para conseguir ter dias como este. Fomos competentes e competitivos. Demos um passo muito interessante naquilo que é a definição da equipa. Jogaram uns pelos outros e isso foi algo que gostei de ver. Haverá um dia em que não iremos ser tão fortes e isso faz parte do futebol. Mas aquilo que temos sempre de ter é a identidade que tivemos hoje.»

Juan Castillo fez por merecer a titularidade na baliza

«Acaba por ser um facto [Castillo estrear-se e o V.Guimarães não sofrer golos). O Juan acaba por ter uma intervenção decisiva no jogo. Foi chamado quando teve de dizer presente. Correu bem para nós e em condições normais será ele a jogar o próximo jogo, mas tem que trabalhar para ir tendo sempre exibições deste nível.»

Meio-campo que deu reposta depois das saídas de Tiago Silva e Tomas Handel

«Preparámos o jogo com uma dedicação muito grande e com os jogadores que querem estar no Vitória. E volto a dizer, quando digo isto não estou a pôr em causa nenhum jogador que saiu. Porque os jogadores que saíram do clube simplesmente foi um ciclo que se terminou e faz parte. Mas os outros querem muito estar aqui e isso notou-se na preparação e no nosso jogo de hoje. É isso que nós queremos, preparar os jogos com aqueles que querem representar o Vitória e isso ficou presente naquilo que foi a decisão deles hoje. O Gonçalo Nogueira conseguiu fazer 50 minutos de um nível muito interessante. Mitrovic entrou e deu uma grande resposta. O Beni fez 90 minutos de grande nível e isso é que nos deixa felizes.»





