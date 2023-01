O Vizela visita o Famalicão nesta sexta-feira (21h15), na 15.ª jornada da Liga. Tulipa quer uma equipa com bola e foco na baliza adversária.

«Os adversários são competentes. O Famalicão é muito competente com bola. É uma equipa forte a jogar em casa. Queremos aproveitar o que fizemos bem no jogo anterior para nos adaptarmos ao adversário e impor uma das características do nosso jogo: ter bola e foco na baliza adversária», diz o treinador.

Tulipa salientou ainda a importância da consistência defensiva do Vizela: «É importante manter a nossa baliza a ‘zeros’ e fizemos tudo de forma segura. (…) Não só queremos defender bem, como queremos atacar melhor. Quando passámos menos tempo a defender, recuperamos mais rapidamente a bola e aproveitamos as características dos jogadores, para criarem mossa nos adversários.»