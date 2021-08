O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, afirmou hoje que o «controlo emocional» pode influenciar o desfecho do jogo com o Vitória de Guimarães, no domingo, para a terceira jornada da Liga.

«São duas equipas que olham para o jogo no sentido de proporcionar bons espetáculos, com os olhos na baliza contrária. Vai haver um caudal ofensivo muito bom. A equipa com maior controlo emocional, capaz de controlar o jogo por mais tempo, vai estar mais perto de o ganhar. Espero que seja o Vizela», afirmou o treinador vizelense.

Questionado ainda sobre a disponibilidade do mais recente reforço, Ivanildo Fernandes, oficializado na quinta-feira, o treinador adiantou que o defesa de 25 anos «vai a jogo», caso seja inscrito a tempo na Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Vizela, oitavo classificado da Liga com três pontos, defronta o Vitória de Guimarães, 15.º, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hugo Miguel.