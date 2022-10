Com Rafael Ferreira

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Casa Pia (1-0), no Estádio Nacional, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

- Foi um grande jogo, com três grandes equipas e o resultado incerto até ao final. Não alterámos nada a nossa forma de jogar, procurámos travar o jogo ofensivo do Casa Pia e também a capacidade quando o Casa Pia ganha a bola de sair a jogar. Sem bola fomos uma equipa capaz de desmontar o adversário, fizemos isso com alguma regularidade. Na primeira parte faltou-nos ser mais objetivos no último terço. A segunda parte foi diferente, o Casa Pia entrou mais forte do que nós, mas conseguimos controlar e, com as alterações que fizemos, conseguimos explorar o adiantamento do adversário.

- A entrada do Osmajic foi importante para começar a rasgar. Fizemos o golo num período em que já estávamos bem no jogo. Tivemos uma oportunidade para fazer um segundo golo que nos traria tranquilidade. O Casa Pia ainda nos conseguia empurrar lá para trás, valeu a atitude da minha equipa que conseguiu aguentar o resultado. Isto revela que nossa equipa cresceu em relação ao ano passado. Conseguimos uma vitória frente a um adversário fantástico.