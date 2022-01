Declarações do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, à SportTV, após a derrota caseira por 2-0 ante o Sporting, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Eu penso que estivemos sempre no jogo e criámos sempre dificuldades ao Sporting. Entrámos fortes, criámos oportunidades para fazer golo e era um objetivo nosso sermos capazes de passar para a frente do marcador. Sabíamos que o Sporting vinha de uma derrota e se nós, porventura, prolongássemos o 0-0 ou porventura, fizéssemos um golo, ia criar mais instabilidade e intranquilidade ao adversário.»

«Não fomos capazes de finalizar, penso que o jogo estava controlado, o Sporting não estava a conseguir chegar à nossa baliza, conseguiu fazer o golo na primeira oportunidade, uma bola que perdemos na primeira fase. Penso que mesmo assim, a perder, andámos sempre à procura do golo. Evidente que começámos a criar mais espaço e desequilíbrios para procurar esse golo. Houve sempre um jogo repartido, com um bocado mais de domínio do Sporting, que é normal, mas penso que o Vizela procurou sempre chegar ao golo do empate.»

«O Sporting faz o segundo golo, mas conversámos ao intervalo que era importante mantermos ligados o nosso jogo, porque sabíamos que íamos continuar a criar oportunidades. Tínhamos era de fazer golo. Não conseguimos, penso que este jogo vale mais pela capacidade de finalização, pela eficácia, o Sporting foi mais eficaz do que o Vizela, mas temos de estar orgulhosos. A perder 2-0 nunca nos descaracterizámos. Não era o resultado que queríamos, mas a equipa está ligada à ideia, ligada ao que temos como compromisso de fazer uma segunda volta melhor do que a primeira.»

«O Aidara não treinou, o Nuno não treinou. O Tomás, se entrasse, também não tinha treinado. O Cassiano também foi gerido, o Kiko tivemos de o gerir sempre, mas tendo todo o plantel, ficamos com mais soluções. Fico contente que estão a regressar, terça-feira já voltam os outros, vamos ficar mais fortes para o próximo desafio.»

[Confusão nos minutos finais:] «Sim, claramente [escusados]. Não tem nada a ver com o jogo. O Ruben falou bem. O Nuno… acho que quando estamos lá dentro, temos de saber-nos comportar, não respondeu, mas o Ruben já respondeu a isso e muito bem.»

«Vai ser equilibrado até ao fim, até ao 10.º lugar, ganhando um ou dois jogos, vai haver sempre troca de lugares. O foco é o nosso processo, a regularidade exibicional e melhorar a capacidade de finalização.»