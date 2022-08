Álvaro Pacheco prevê uma Liga «muito mais competitiva e exigente» do que na época passada. Em véspera do jogo contra o Rio Ave, o técnico defendeu que o Vizela tem de melhorar «a eficácia, o controlo de jogo e a solidez defensiva» para fazer melhor do que na época passada.



«Tivemos uma pré-época que correu dentro da normalidade. A equipa foi correspondendo aos desafios lançados. (…) Esta Liga será muito mais competitiva e exigente, com um nível superior ao do ano passado», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Álvaro Pacheco pediu uma equipa «ambiciosa», «corajosa» e «determinada» para a primeira deslocação da temporada, mas também ciente da importância de controlar os ritmos de jogo.



«Temos de estar no limite, mas também de ter um controlo emocional muito grande. No primeiro jogo, há sempre adrenalina e temos de ser capazes de controlar isso frente a um adversário muito competitivo», avisou.



O treinador dos minhotos fez um raio-x ao Rio Ave, adversário nesta primeira ronda. «É uma equipa bem entrosada e agressiva, com caudal ofensivo muito grande, que gosta não só de aproveitar o espaço interior, como as desmarcações do Aziz para a profundidade», detalhou.



Com as saídas de Schettine e de Cassiano, Álvaro Pacheco reconheceu que o Vizela precisa de contratar dois avançados até dia 31 de agosto. No entanto, o técnico lembrou ainda que esta é uma «oportunidade» para outros atletas «jogarem ao mais alto nível» e se «divertirem».

«Gostava de ter o plantel todo formado, mas não sou treinador de lamentações. Olho para estas dificuldades como treinador e sinto que alguns jogadores vão ter a oportunidade de fazerem o que gostam, de se divertirem e de sentirem a responsabilidade desta camisola», referiu.



Apesar de ver o «mercado parado», reflexo do «cuidado que os clubes estão a ter nas suas contratações», Álvaro Pacheco mostrou-se convencido de que o Vizela vai garantir os jogadores que faltam e mostrou-se satisfeito com as contratações de Danijel Buntic, Carlos Isaac, Matheus Pereira e Diego Rosa.



Na visita a Vila do Conde, marcada para as 15h30 deste sábado, o Vizela vai contar com o apoio de 600 adeptos.