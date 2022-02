Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate a dois golos frente ao Boavista, numa partida da 21.ª jornada:



«Em momentos cruciais faltou-nos ter maior lucidez e uma mentalidade competitiva que tem de durar todo o jogo. Não podemos analisar o jogo só pelos últimos minutos nos quais vemos o Boavista falhar um penálti.



Fizemos um excelente jogo. Entrámos muito bem, controlámos sempre o jogo na primeira parte com e sem bola. Não permitimos ao Boavista fazer as ligações que fez na segunda parte. Causou-nos dificuldades com os ressaltos e os duelos. Mas acabámos a primeira parte em vantagem e acho que, pelas oportunidades e pela superioridade que tivemos, deveríamos estar a ganhar por uma margem mais alargada.



Sentimos que o Boavista ia levar o jogo para os duelos, até pela cultura e pela equipa que tem. O jogo posicional dos médios era importante para ganharmos as segundas bolas. Entrámos bem, conseguimos estar por cima, mas depois houve a expulsão. Alguns jogadores pensaram que o jogo estava ganho. Nenhum jogo está ganho. A nossa responsabilidade aumentou nessa fase. Quem fica em inferioridade numérica galvaniza-se e vai buscar forças onde não se imagina. Desligámos e o Boavista empatou.



Voltámos a pegar no jogo e fomos à procura das nossas ligações. Com paciência conseguimos desmontar o adversário e marcámos. Na jogada seguinte, na qual deveríamos estar posicionados para ganhar a segunda bola, o Boavista ganhou um ressalto, foi feliz e marcou. Criámos mais uma grande oportunidade e enviámos uma bola ao ferro. A haver um vencedor seria o Vizela pelo que fez durante todo o jogo. Mas tenho de ser sincero. Pela forma como o jogo acabou... somámos um ponto importante na nossa caminhada.



Posso dizer que estou com uma grande azia. Senti que poderíamos ter vencido. Não fomos competentes para agarrar os três pontos, mas faz parte. Tenho de estar satisfeito porque fizemos um grande jogo num campo complicado. Faltou-nos um ou outro pormenor. Os pequenos deslizes pagam-se caro em alta competição. Tenho de estar um pouco chateado por não ter vencido, mas ao mesmo tempo contente por ter somado mais um ponto.»



[Comentário à exibição do Samu]:



«O Guzzo torceu o pé e tinha dores. Quando bateu na bola, sentiu um grande desconforto. Tenho um grupo de jogadores fantástico e com um conceito de família muito grande. O Samu tinha estado muito bem assim como todos os jogadores que tiveram oportunidades. O Samu viu o quinto amarelo, o Guzzo entrou na equipa e jogou a um nível muito bom. Enquanto líderes temos de tomar estas decisões. O Guzzo tem estado muito bem e o Samu tinha de esperar pela sua oportunidade e mostrar-se pronto quando esta surgisse. Foi o que aconteceu numa casa especial para ele e pela qual ele tem um grande respeito. O Samu é profissional, queria vencer e fez uma excelente exibição.»