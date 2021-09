Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (1-1) frente ao Paços de Ferreira:

«Fizemos uma primeira parte muito boa, mantivemos a intensidade e controlámos o jogo sem permitir ao Paços criar perigo. Criámos oportunidades com equilíbrio e percebemos os espaços para levar a bola a zonas de finalização. Chegámos ao intervalo, e muito bem, a vencer. Na segunda parte faltou-nos maturidade para gerir os momentos, entrámos nervosos. Na primeira oportunidade o Paços conseguiu marcar e não houve jogo, tivemos muitas paragens. Em Barcelos nunca fizemos antijogo e sofremos um golo nos descontos. Faltou-nos a experiência que o Paços tem para gerir o jogo. Mesmo assim criámos situações para fazer o segundo, faltou discernimento. Estamos tristes porque merecíamos a vitória».

[Onze minutos de descontos, várias paragens, como analisa?] «Gosto de falar do jogo e promover o jogo. A minha equipa sentiu-se desconfortável com esta situação [quebras de ritmo]. Esse nervosismo tirou discernimento aos meus jogadores. Mas, mesmo assim, conseguimos ligar o jogo».

[Finalização preocupa] «Não, preocupava-me se não criássemos oportunidades. Está a faltar um bocadinho de sorte. Podíamos ter feito o segundo golo, ficar a ganhar 2-0, na segunda parte tivemos momentos bons, mas isso é com o tempo. O Schettine está a ganhar ritmo, há muito que não fazia noventa minutos. A equipa vai crescer, a capacidade de criar deixa-me satisfeito».