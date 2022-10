Declarações do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota por 1-0 ante o Santa Clara, em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Acho que quem veio ver este jogo e faz uma análise correta, tem este sentimento: a haver um vencedor, era o Vizela, mesmo com as adversidades que foram acontecendo ao longo do jogo. O Vizela foi sendo capaz de as ultrapassar e adversidades que às vezes nós não somos capazes de controlar, mas os meus jogadores mantiveram sempre um controlo emocional grande, com incidências que marcaram o jogo, como logo aos dois minutos. Já vi o lance e deixa-me muitas dúvidas. Muitas situações ao longo do jogo e os meus jogadores foram uns campeões, mesmo com dez jogadores pegámos no jogo, fomos a equipa com mais remates, com mais caudal ofensivo. Fomos a equipa que mostrou, dentro de campo, das duas, que queria ganhar mais, mesmo com dez jogadores. Num lance fortuito, o jogador pega na bola e faz um grande golo. Infelizmente não conseguimos sair com pontos, mas saio com orgulho dos meus jogadores de quem nós somos, isso é que é importante, sermos nós.»

[O que se diz a Rashid, que teve a primeira titularidade e acaba sacrificado após a expulsão, e o que é que pediu a Alex e Samu a partir daí no meio-campo:] «Aconteceu, no momento pensei que tinha de meter o central. Eu sabia que era um jogo que o Rashid gostava muito de fazer, não só por ser contra o Santa Clara, mas também por ser o primeiro jogo a titular. Mas sabia que ele, fisicamente, não ia aguentar os 90 minutos. Foi também antecipar os problemas que mais à frente viriam e o que fizemos foi ficar ali com os dois médios e, ficando com os dois, serem mais inteligentes e os espaços que eles tinham de ocupar eram diferentes com os três médios, mas perceberem também que, principalmente quando um dos extremos ligasse ou posicionasse no corredor central e se relacionassem com eles, aí sim eles podiam ter uma abrangência diferente no jogo. No fundo, foi pegar na nossa ideia de jogo, as nossas variabilidades e isso ficou demonstrado. Mesmo com dez jogadores, fomos capazes de, mesmo com muita chuva, adaptar-nos, ligar, criar situações de perigo. Conseguimos, não só em jogadas, como em combinações por fora, como também em bolas paradas. Penso que se fizéssemos o golo, iríamos tranquilizar e ganhar moral e o Santa Clara, pelo momento que está a passar, ia ficar mais intranquilo. Não tivemos essa capacidade de finalizar, mas mostrámos atitude e vontade muito grande de ganhar. Houve duas equipas que quiseram ganhar, mas mesmo com dez jogadores, o Vizela quis ganhar muito mais.»

[Ainda não foi desta as três vitórias seguidas do clube na I Liga:] «Eram duas coisas ligadas: os três pontos e marcar a história, porque o Vizela nunca teve três vitórias seguidas na I Liga. Era algo que gostávamos. Esta derrota é injusta, não tenho dúvidas que esta equipa e estes jogadores são pertinentes e curiosos e quando virem o jogo vão chegar à conclusão que só tem de estar satisfeitos e orgulhosos. Transportar para o próximo jogo e tentar os pontos.»