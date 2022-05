Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota pesada (4-1) frente ao Moreirense:

«Hoje não estivemos ao nosso nível. A expulsão influenciou todo o jogo, nas duas vezes que o Moreirense chegou lá conseguiu fazer dois golos e não conseguimos reagir. Mesmo com essas adversidades tínhamos de ter feito mais. Perdemos duelos com muita facilidade e depois, com bola, tivemos pouco critério. Foi, sem dúvida, um dia menos positivo da minha equipa. Queríamos acabar com uma vitória que penso que ia de encontro ao que pretendíamos, mas não conseguimos».

«Penso que fizemos uma semana muito boa antes do jogo, mas no jogo fiquei com a sensação que a nossa equipa não conseguia reagir e ligar-se. Estava com uma apatia tremenda. Ainda tentei mexer, não só para fechar os espaços, os jogadores do Moreirense estavam a entrar pela direita, mas também com bola. Era importante entrar com determinação, disse isso ao intervalo, mas não fomos capazes».

[Comportamento de Sá no final?] «É lamentável. Os jogadores têm que saber estar. Temos de trazer paz, acho que é um ato isolado fora do contexto. O Sá Pinto é uma pessoa de bem e tenho a certeza que deve estar arrependido».

[Sentimento no final do jogo, que era importante por ser contra um rival, e acaba por perder por números expressivos?] «Não gosto de perder qualquer jogo. O que me custa mais é andar uma época inteira a criar a imagem e vamos para este jogo sem essa imagem, ficando a dúvida se foi por acaso. Não tínhamos nada a perder, só a ganhar. Só tínhamos de vir cá estar ao nosso nível e não foi assim. Para mim perder com o Moreirense ou com outro adversário qualquer é igual».

[Futuro com a base desta equipa em Vizela] «Antes deste jogo a minha ideia era mostrar quem é que pertence a este projeto. A ideia que eu tenho é manter uma grande base, que já vem há muito tempo com jogadores que ao longo do percurso mostraram vontade de crescer fiéis a este projeto. A maioria dos jogadores tem contratos, mas alguns fizeram uma época extraordinária. O que queremos é uma equipa com coragem para lutar pelos três pontos em todos os jogos. O grande objetivo para a próxima época é caminhar pela tabela acima, é esse o sonho e ambição».