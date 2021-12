Declarações do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, à SportTV, após a derrota por 4-0 ante o FC Porto, em jogo da 15.ª jornada da I Liga:

«FC Porto foi melhor, entrou forte e conseguiu vantagem cedo, mas não foi o nosso pior jogo. Com a capacidade que o FC Porto nos empurrou, nunca nos desvirtuámos e nunca perdemos a coragem de tentar chegar à baliza do FC Porto. Agora, o FC Porto entrou forte.»

«O FC Porto conseguiu fazer golos, estando a ganhar 2-0 era importante para nós tentar fazer um golo para tentar novamente no jogo. Foi esse o grande objetivo para a segunda parte, organizar a equipa no sentido de controlar a profundidade em que o FC Porto estava a conseguir criar. Se controlássemos, com bola estávamos a ser capazes de ligar.»

«Na segunda parte, chegámos lá, penso que se tivéssemos feito golo, podíamos ter reentrado no jogo, mas o FC Porto reentrou forte, acabou por controlar e houve a expulsão. Mesmo com menos um, o comportamento do Vizela foi agarrado ao nosso jogo, nunca nos desvirtuámos do jogo. Parabéns ao FC Porto.»

«Bom espetáculo, com golos, nós também fizemos por merecer golos, mas mesmo assim criámos oportunidades. O FC Porto entrou sério, a tentar o golo cedo para gerir. Agora, é olhar para a frente.»

[Expulsão de Schettine:] «Ainda não vi, pensávamos que era um lance de penálti a nosso favor. Os adjuntos já me disseram que vai com os pitons, as regras são estas. Sei que não foi com intenção, não conseguiu acertar na bola, mas pronto.»