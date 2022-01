Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (3-2) sobre o Vitória de Guimarães:

«Foi um jogo especial, andávamos à procura de uma vitória há algum tempo, fazer a segunda vitória consecutiva, e consegui-lo desta forma, em que fomos claramente superiores, com uma atitude e uma ambição muito grande no jogo desde o início do jogo. Entrámos bem, sofremos o golo, mas a equipa não se descaracterizou. Não merecíamos acabar a sofrer e ganhar apenas por um golo. É mérito da minha equipa, dos que jogaram, dos que estiveram no banco e dos que apoiaram».

[Orçamentos não ganham jogos] «O orçamentos não entram em campo. Hoje o Vizela foi superior. Temos vindo a falar e a dizer que esta equipa precisava de crescer, de vivenciar este campeonato e esta realidade. Os sinais que nos iam sendo dados eram positivos. A equipa vem dos campeonatos inferiores com uma ideias de jogo arrojada, de andar sempre nos limites. Todos os pormenores fazem a diferença, e estamos a ser capazes de contornar isso. Ainda há um passo largo para atingir os objetivos, mas deixa-me satisfeito sentir e ver o crescimento que a equipa está a ter».

[Triunfo especial num jogo destes] «Fica gravado. Nestes anos que cá estou há momentos que vão ficar gravados eternamente, proporcionados por esta massa associativa, pela forma como estão envolvidos e apaixonados com a equipa. Conseguir a vitória da forma que conseguimos, frente a um adversário que luta por objetivos diferentes, num jogo destes, ficará na memória».

[O que traz à equipa vencer duas vitórias seguidas?] «Responsabilidade. Mais responsabilidade. Custou tanto chegar aqui, agora temos de perceber em que patamar estamos e perceber como podemos subir mais patamares. Hoje estamos a festejar, contentes e orgulhosos, mas amanhã há um novo desafio pela frente um caminho largo para percorrer».

[Mercado] «O mercado está sempre aberto para se surgir uma oportunidade, se me perguntarem se quer mais algum jogador digo que não. Pode acontecer uma saída, espero bem que não aconteça, como entrada. Os jogadores que chegaram vêm trazer competitividade à equipa. Humanamente os dois encaixam no espírito do Vizela».