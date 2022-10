Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, comentou desta forma o empate frente ao Boavista no Estádio do Bessa (2-2), em encontro referente à 11.ª jornada da Liga 2022/23:

«Mesmo depois de termos sofrido o golo, conseguimos empatar, passar para a frente e dominar o jogo. O Vizela estava mais perto de fazer o terceiro golo, mas depois tivemos uma pequena desconcentração do lance do 2-2, isso deixou-nos um pouco fora e aí o Boavista aproveitou. Podíamos ter vencido, mas pela reação do Boavista, pelo que fez após o 2-2, também podíamos ter perdido.»

Sobre a segunda grande penalidade: «É muito fácil apitar penáltis contra o Vizela. No segundo penálti, é o Yusupha que calca o nosso jogador. Eu aceito que o árbitro possa ter sido induzido em erro, mas quem está no VAR tem de avaliar corretamente.»

Sobre o resultado final: «Saímos daqui com um ponto, podíamos ter saído com três mas também podíamos ter saído daqui sem nenhum. Quando o Boavista partiu o jogo, faltou um pouco mais de audácia para responder. As incidências do jogo estavam a puxar-nos para trás e uma equipa com uma alma muito grande, mesmo com um jogador a menos, agarrou-se ao ponto e ainda criou oportunidades para marcar novamente. Isto faz-se de pontos, merecíamos o terceiro, mas é mais um ponto.»