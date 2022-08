Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Gil Vicente:

«Estiveram aqui três grandes equipas. Duas sempre com olhos na baliza para tentar ganhar o jogo, mas de forma diferente. Penso que merecíamos ganhar o jogo. Entrámos bem, mas o Gil Vicente, nas duas primeiras oportunidades, marcou dois golos. Depois tivemos uma reação fantástica e ainda chegámos à igualdade na primeira parte.

Quero deixar uma palavra de apreço para o público que nos empurrou para a frente. Nós sabíamos que íamos ter de sofrer. O acreditar deles que era possível passou para a equipa..

A segunda parte foi toda nossa, criámos imensas oportunidades, tivemos dois golos anulados, o caudal ofensivo que tivemos, até ao final. Quando não se consegue ganhar, empata-se e isto faz-se de pontos. A ambição e coragem que a equipa esteve, deixa-me muito orgulhoso destes jogadores.

[substituição ainda na primeira parte arrancou para o empate?] Todos os meus jogadores sabem que as minhas decisões são sempre para o melhor do Vizela. O Diego Rosa tem uma qualidade tremenda e em determinados momentos, acho que ele não estava a ter os ajustes que era preciso. Com bola, também não estava a ser capaz de ler o jogo como a nossa equipa é capaz de ter. Isto são dores de crescimento e essa mexida foi fundamental porque a equipa ficou mais compacta.

[espera receber jogadores até ao fecho do mercado?] Saídas espero que não, entradas sim. A equipa precisa de um ponta de lança e acredito que ele vai chegar. Quanto ao mercado, penso que deveria fechar no início do campeonato para haver maior estabilidade porque isto mexe com os jogadores.»