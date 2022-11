Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-1) sobre o Vizela, em jogo da jornada 12 da Liga:

«Foi um jogo difícil. Sabíamos que ia ser difícil, foi necessário ter gestão, sangue frio, para jogar os noventa minutos. Com um golo cedo sabíamos que o Vizela ia carregar, a espaços tivemos capacidade para defender com bola, circulando, houve outros períodos em que o Vizela nos obrigou a defender mais baixo. Pela forma como gerimos o jogo penso que o resultado se ajusta. Penso que com bola deveríamos ter sido mais audazes, explorando os espaços que o Vizela nos estava a dar, poderíamos ser mais ambiciosos nesse sentido».

«Quando estamos numa série de jogos a pontuar, são seis, quando estamos em vantagem no jogo todos os fatores ajudam. O conforto dos pontos dá tranquilidade, o que exigimos leva a que a equipa tenha estes comportamentos. Fico satisfeito porque houve preocupação de gerir o jogo dessa forma, com calma».

[Seis jogos a pontuar] «À 12.ª jornada, com dezanove pontos, não vamos alterar os objetivos que traçámos. A esta jornada ninguém é campeão, ninguém vai à Europa e ninguém desce de divisão. Estes pontos vão-nos ajudar muito para o que falta, os objetivos mantêm-se intactos, são permanecer nesta divisão, temos orgulho nesta fase, mas não nos iludimos».