Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (2-1) frente ao Vizela:

«Outro resultado era possível. Pelas incidências do jogo, se o Vizela entrou muito forte e encostou-nos, sem nos deixar sair como gostaríamos, a verdade é que quando descobrimos os espaços para podemos ligar a construção começámos a criar situações próximas da baliza do Vizela, duas bolas no ferro do André. Depois de sofrer o golo reagimos bem, fazemos o empate na segunda parte, depois tivemos a oportunidade para fazer o 1-2. Depois há um lance de grande penalidade, que não me deixa dúvidas nenhumas, podíamos ter passado para a frente do marcador, não aconteceu e numa transição quando estávamos a carregar o Vizela faz o 2-1. Depois defendeu com tudo, o Vizela, ainda podíamos ter feito novamente o golo. A verdade é que temos de nos queixar da pouca eficácia que tivemos. Saio orgulhoso pelo trabalho dos nossos jogadores, trabalharam muito, sofreram, temos três jogos pela frente para somar pontos».

[Importância do jogo] «Era um jogo importante, não há que esconder. Fizemos para ganhar, é óbvio que com o aproximar do final do campeonato os jogos revestem-se cada mais de maior importância. Continuamos na luta, o Arouca, se olharmos ao que foram estas 31 jornadas, tivemos três jornadas abaixo da linha de água, duas jornadas em lugar de play-off e nas outras esteve fora da zona de despromoção. Isso diz o que tem sido a nossa época, com sofrimento, mas a lutar por aquilo que queremos».

[Alan Ruiz] «Queríamos ter o Alan Ruiz lá atrás. Quando chega vem de um longo período parado, quando começa a aparecer fica doente. Começa agora a mostrar o seu valor, a verdade é que fez um grande jogo e espero que nos possa ajudar no que falta».