O Boavista solicitou a despenalização do cartão amarelo exibido a Gustavo Sauer no jogo contra o Santa Clara.



O extremo axadrezado cumpriu uma série de cinco cartões e está, por isso, castigado para o encontro contra o Vizela, da 21.ª jornada da Liga. O árbitro André Narciso justificou, no relatório, que brasileiro «agarrou um adversário demonstrando falta de respeito pelo jogo».



O pedido do Boavista deu entrada na Liga na quarta-feira e pretende que a admoestação seja retirada a Sauer. A acontecer, o jogador de 28 anos poderá defrontar o Vizela.