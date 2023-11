A FIGURA: Samu

Sabe tudo sobre o jogo, e esse é o maior elogio que se pode fazer ao capitão do Vizela. Chegou à equipa minhota em 2019/20, ainda no Campeonato de Portugal, e fez todo o percurso de subidas até à Liga. Curiosamente, não se nota que esteja a mais neste nível, o que faz pensar que andou alguns anos a jogar em níveis abaixo do que devia. É hoje um médio de mais contenção, mas sempre com o relógio-suíço naquele pé esquerdo. O maior farol da exibição vizelense este domingo.

O MOMENTO: Soro, foi chegar, ver e marcar

Pablo Villar lançou Alberto Soro aos 68 minutos, dois minutos depois, numa boa jogada coletiva, o avançado espanhol retribuiu a confiança do técnico e fez o golo da vitória do Vizela. Impacto imediato.

Alberto Soro

Não é a figura porque há Samu, mas Alberto Soro sai de Rio Maior como uma figura absolutamente decisiva para o regresso às vitórias do Vizela. Até porque o golo que marca, não sendo um golaço, não foi uma finalização propriamente fácil.

Jajá

Já tinha brilhado na Luz, frente ao Benfica, na jornada passada, e esta tarde voltou a ser dos elementos em maior destaque do Casa Pia. Numa equipa que demonstra alguma falta de criatividade, Jajá vai sendo uma boa exceção para Filipe Martins. Esteve em duas das três melhores oportunidades dos lisboetas no encontro – nos descontos, obrigou mesmo Buntic a defesa apertada.

Ricardo Batista e Buntic

Jogo bastante competente dos dois guarda-redes. Apesar de não terem sido chamados à ação muitas vezes, responderam sempre com segurança. Buntic brilhou nos descontos com uma grande defesa para negar o golo a Jajá, Ricardo Batista foi importante para negar o segundo golo do Vizela.