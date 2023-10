Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela em jogo da jornada 9 da Liga:

«Acho que a paragem para as seleções fez bem à equipa, deu para trabalhar algumas situações que não estavam como queria, é normal e natural, estamos a falar de jogadores jovens que chegaram ao campeonato, e a um futebol europeu completamente diferente numa zona importante na equipa, a zona média. Estamos num patamar diferente do que estávamos antes da paragem das seleções, é a evolução normal e natural da equipa. Não se pode perder pontos, os adeptos são impacientes, o início de temporada não foi o que esperávamos em exibições, mas os resultados foram acompanhando e neste momento a equipa está mais consistente»