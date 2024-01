Declarações do treinador do Vizela, Rubén de la Barrera, na sala de imprensa do Estádio do Futebol Clube de Vizela, após a derrota por 5-2 ante o Sporting, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«As possibilidades que tínhamos de entrar no jogo foram contrariadas por golos deles, também fruto de erros nossos. Duas situações de bola parada, duas perdidas não forçadas por pressão. Tem a ver também com a personalidade que precisamos, em todos os jogos, mas especialmente com equipas destas. Um erro significa praticamente golo. A reflexão é essa. Momentos em que podíamos estar no jogo, como o 1-0 e o 2-3, erros nossos permitem ao Sporting ampliar a vantagem e a partir daí o jogo torna-se mais difícil.»

[Saída de Samu ao intervalo:] «O Samu é um jogador muito importante para nós, de personalidade, energia, de pernas e qualquer um é fundamental no objetivo que temos este ano. Não deixa de ser uma baixa significativa para nós, espero que isso não afete a sua participação nos próximos jogos.»

[Ausência de Bruno Wilson:] «São decisões internas, não acho que seja necessário comentar aqui.»