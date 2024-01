Rúben de la Barrera, treinador do Vizela, após a derrota na visita ao Arouca (5-0), na 19.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo condicionado pela primeira parte, onde tivemos quatro ocasiões claríssimas. A nossa realidade de hoje é que depois de termos a nossa primeira oportunidade, eles marcam de seguida. Aproveitaram também a grande penalidade para fazer o 2-0 e nós acumulámos quatro oportunidades de golo.

No intervalo, falámos em ajustar um par de coisas. Estava convencido de que, com um golo, entraríamos de novo no jogo, mas não o produzimos, o que aconteceu foi o terceiro do Arouca. Estamos numa situação muito débil na tabela, então o importante é ter claro o caminho e, a partir daí, tomar as melhores decisões para que a equipa seja competitiva, eficiente e eficaz.

Na primeira metade, houve momentos em que fomos muito melhores, mas a diferença neste desporto traduz-se nas áreas e aí estamos longe de ser uma equipa de primeira divisão, essa é a realidade.

Foi um problema de entrada na partida. Tentámos depois atacar da melhor maneira, ataque continuado no meio-campo adversário e, por outro lado, defensivamente incidimos nas referências, mas há algo que vai para além da organização: ganhar os duelos, ofensivos e defensivos. Atualmente, não somos uma equipa ganhadora de bolas.»