Declarações de Fábio Pereira, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-0) frente ao AVS na 1.ª mão do play-off. Foi a primeira derrota do técnico, ao fim de 21 jogos:

«Na primeira parte fomos muito melhores, principalmente no plano ofensivo. Fomos a única equipa que procurou dominar o jogo, conseguimos aproximar inúmeras vezes da baliza do AVS, mas não fomos eficazes. No início da segunda parte a toada não foi muito diferente e num erro nosso, um mau passe, permitimos uma transição que originou a grande penalidade. Tenho muitas dúvidas se é grande penalidade, o João Reis toca primeiro na bola. A equipa intranquilizou-se com o golo sofrido e, quando fizemos substituições, em mais duas transições o AVS acabou por fazer mais dois golos. Reagimos na parte final do jogo, temos uma oportunidade dois para o guarda-redes, uma bola do Morschel na trave. Não fomos eficazes. O resultado é demasiado pesado para o que se passou. É futebol, o AVS foi eficaz, tivemos mais aproximações perigosas, mais cantos, mais tudo, mas não fomos felizes na finalização».

[Reação do grupo após 20 jogos sem perder] «Se há uma coisa que temos no nosso balneário é uma crença muito grande nas nossas capacidades, no nosso trabalho, no nosso ADN. Desengane-se quem pensa que vamos dar falta de comparência. Acreditamos muito que um golo nos coloca dentro da eliminatória, e vamos atrás disso, é essa a mensagem. Não vamos desistir, estamos no intervalo de uma eliminatória, se calhar se a bola do Morschel entra estávamos com outra perspetiva. Temos capacidade para fazer um ou dois golos e entrar novamente no resultado».

[Mensagem para os adept9s] «Viu-se na parte final do jogo, sentiram tanto como nós, foi uma pancada forte um resultado desnivelado destes. A forma como se portaram connosco e nos aplaudiram no final, tenho a certeza que vão comparecer no segundo jogo e nós vamos comparecer fortes».