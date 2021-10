Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sofrida que as águias conseguiram frente ao Vizela.

Esperava um jogo difícil e confirmou-se. O Vizela não perdia há cinco jogos em casa, é uma equipa muito compacta. O Benfica comandou o jogo, mas não o dominou. Não fomos muitos agressivos na zona de definição. Depois, com as alterações que fui fazendo, acabámos o jogo com três jogadores a defender e todos a atacar. Nunca nos partimos nem perdemos a identidade e o golo só nasce com uma jogada em que procurámos a largura com critério. Fizemos uma segunda parte de muita categoria. Só marcámos um golo, mas temos de dar mérito a quem defende. Fizemos tudo para ganhar, não havia mais nada para arriscar. Voltámos à liderança que é o nosso lugar e agora é desfrutar.»

[sobre o risco nas substituições]

«O jogo é que nos diz o que temos de fazer. Temos de olhar para o jogo e perceber o que está a acontecer. Este é processo que temos vindo a treinar quando estamos no limite do risco e surtiu efeito. É um grande cruzamento do Pizzi, ele é muito forte no passe e acreditei sempre no Rafa.

Parabéns aos jogadores e adeptos do Benfica e à equipa do Vizela, que foi atrevida, fez um pouco de antijogo, mas até se percebe. Tentou cortar o nosso domínio com muitos jogadores no chão. Isto está enraizado no futebol português, mas acredito que vai acabar.»