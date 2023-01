Declarações de Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota por duas bolas a uma frente ao Vizela:

«Na primeira parte sabíamos que era um jogo complicado, frente a uma equipa motivada em casa. Não entrámos bem no jogo, mas ainda assim não permitimos oportunidades ao Vizela. A partir dos 25 minutos passámos a dominar o jogo e a acabar a primeira parte numa boa jogada acabámos por ganhar a grande penalidade e fazer o 1-0. Num jogo fora de casa não permitimos oportunidades ao adversário e estávamos a ganhar, estávamos a fazer um jogo ao nosso nível e quando digo isto refiro-me a ser competentes. Entrámos bem nos primeiros dez minutos da segunda parte e quando temos o jogo controlado sofremos um golo em que, na minha opinião, ficámos desequilibrados. Temos de saber reagir a isso, erros todos cometem, mas temos de saber reagir, porque ainda havia mais meia hora para jogar, o Vizela ainda conseguiu fazer dois golos e nós só reagíamos após sofrer o segundo golo. Acho que não fomos fortes a reagir. Com a expulsão acaba por ser complicadíssimo reagir A grande diferença foi a a partir do 1-1, em que o Vizela cresceu. Temos de saber reagir à adversidade».