O Vizela recebe nesta sexta-feira (20h15) o Gil Vicente, em encontro referente à 4.ª jornada da Liga. O técnico Pablo Villar critica a data do encontro.

«Não faz sentido jogarmos quatro horas antes do fecho do mercado, com todos os rumores que se ouvem. Quando os jogadores têm ofertas, mesmo que estejam focados no clube, há sempre distrações. Isto não faz sentido. O mercado devia fechar antes do início dos campeonatos», diz o treinador.

De qualquer forma, Pablo Villar encara o duelo com confiança: «O Gil Vicente começou forte o campeonato com uma goleada ao Portimonense, esteve bem contra o Benfica, tem jogadores com qualidade e um grande guarda-redes, mas queremos os três pontos e acredito que vamos conseguir.»

«Temos sofrido golos por erros pontuais. Mas no ataque temos estado bem. Jogámos contra equipas fortes e somos a que mais bolas toca na área contrária. Quando equilibrarmos o plantel nesse aspeto, os resultados serão positivos», salientou o técnico.