Nuno Moreira, jogador do Vizela, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«O mister avisou-nos para tentar entrar forte para não acontecer o que aconteceu com o Sporting e com o Benfica. Entrámos precipitados, mesmo na zona ofensiva, quando recuperávamos a bola e tentávamos sair para o contra-ataque. Depois do 2-0 do FC Porto, tivemos oportunidades para relançar a partida. Não conseguimos. Temos de trabalhar mais e no próximo jogo dar a volta por cima.



É difícil dar a volta depois de estar a perder por 2-0. Ainda assim, eu tive duas ou três oportunidades, Samu teve outra. Se tivéssemos feito um golo, acredito que com a ajuda dos adeptos, iríamos fazer tremer o FC Porto e conseguir o empate. Não conseguimos fazer o 2-1 e fica esta mágoa. No próximo jogo vamos voltar a estar fortes.



contestação: «Prometemos aos adeptos que no treino de segunda-feira vamos estar no máximo e tentar dar a volta por cima. Temos de estar unidos. Não estamos numa situação fácil.