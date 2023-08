Nuno Moreira, autor do segundo golo do Vizela em Alvalade (3-2), comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao Sporting. Declarações na flash interview da SportTV:

«Quero destacar o jogo do Vizela, com muita coragem. Depois do 2-0, conseguimos libertar-nos muito mais e mostrar o que podemos fazer. O jogo já estava no nono minuto de compensação e custa um bocadinho.»

«Como equipa, temos de sair daqui satisfeitos. Perdemos, é verdade, mas só nos pode dar mais alento no próximo jogo.»