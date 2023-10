Pablo Villar espera grandes dificuldades perante um FC Porto «pragmático», mas assumiu que o Vizela «vai entrar para vencer». O espanhol lembrou ainda os encontros diante de Sporting e Benfica e o quão perto a sua equipa esteve de «conseguir coisas positivas».



«Nós vamos, como sempre, com a ideia de ganhar. Já jogámos contra outras equipas grandes, como o Sporting e o Benfica, e cometemos erros, mas estivemos perto de conseguir coisas positivas. Amanhã [domingo] temos que fazer o nosso jogo e ir com tudo com o objetivo de ganhar. Não há outra opção», garantiu, em conferência de imprensa.

«É uma equipa pragmática e está feita à medida do treinador. Tem o treinador que está há mais tempo no mesmo clube. É a equipa que sofre menos golos, tem muita segurança defensiva. No ataque, está muito bem no jogo aéreo, nos remates e nos cruzamentos. É obviamente uma equipa forte, como demonstrou no jogo da Liga dos Campeões», explicou.



Pablo Villar mostrou-se confiante e preparado para contrariar o poderio dos azuis e brancos.

«Temos de fazer a nossa parte na defesa, fechar a baliza e depois partir para o ataque. Somos a quinta equipa mais ofensiva a criar oportunidades e temos de seguir focados nisso mesmo», rematou.

O Vizela recebe o FC Porto às 20h30, deste domingo.