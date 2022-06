Depois de se apresentar para os exames médicos e testes físicos, o médio Claudemir renovou contrato com o Vizela até junho de 2023, anunciou o emblema minhoto esta quarta-feira.

«Estou muito feliz por jogar mais uma época pelo Vizela. Espero que possamos fazer um grande campeonato. O Vizela foi um clube que me ajudou, não só dentro do campo como fora. Estou feliz por regressar», disse o jogador brasileiro aos órgãos do clube, prometendo ainda uma equipa «mais forte» para esta nova época.

O médio de 34 anos, recorde-se, chegou aos vizelenses no verão passado oriundo dos turcos do Sivasspor e participou em 26 jogos.