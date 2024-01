O Vizela anunciou a contratação de Jason Lokilo, extremo belga que chega emprestado pelo Hull City. Depois da saída de Nuno Moreira para o Casa Pia, o clube foi ao Championship encontrar uma alternativa.

Jason Lokilo tem 25 anos e fez 21 jogos pelo Hull City nesta temporada, tendo apontado um golo. Com formação no Anderlecht concluída em Inglaterra, no Crystal Place, conta com passagens por vários clubes e vários campeonatos: Lorient (França), Doncaster Rovers (Inglaterra), Gornik (Polónia), Sparta Roterdão (Países Baixos) e Istanbulspor (Turquia).

À chegada a Vizela, Lokilo mostrou-se muito feliz por rumar a Portugal, até porque é grande fã de Cristiano Ronaldo. «Ronaldo é o meu ídolo, sei tudo sobe ele, vejo todos os jogos da Seleção de Portugal, basicamente lembro-me de todos os golos dele. Sou fã dele e da Seleção de Portugal. Muito feliz por estar neste país e agora espero continuar a sentir isto sempre que estiver em campo com a camisola do Vizela», afirmou aos meios do clube, revelando ainda que prefere jogar na ala direita, mas também pode jogar a 10.

Lokilo é o quinto reforço do Vizela neste mercado, depois de Domingos Quina, Sava Petrov, Jota Gonçalves e Amadou Ba-Sy.