Declarações de Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (1-2) frente ao Benfica:

«Tivemos uma primeira parte muito má da nossa parte. O Benfica tem muita qualidade, cometemos muitos erros, perdemos fácil a bola, e o Benfica assim atacava mais. O Benfica atacou muito, marcou dois golos e podia marcar mais. Mas, como digo, o 2-0 é um resultado muito perigoso, fizemos um golo e mantivemo-nos vivos. Podíamos ter feito o segundo, o empate, mas não conseguimos. Há que aprender com os erros».

«Aconteceram muitos erros no primeiro tempo. Destaco o segundo tempo, conseguimos marcar um golo e chegar vivos ao final do jogo. Trocamos os extremos para ter mais frescura, fizemos vários ataques, por dentro e por fora para tentar o empate».

[Espírito da segunda parte é imagem de marca?] «É o espírito da cidade, do clube. Esta época não é fácil, somos a equipa com mais mudanças, um treinador novo, com muitas nacionalidades, aos poucos a equipa vai crescendo, ganhando maturidade, queremos manter em todos os jogos».