Declarações de Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (1-0) frente ao Gil Vicente, o primeiro neste campeonato do conjunto vizelense:

«Queria falar do excecional ambiente no estádio hoje, os adeptos ajudaram muito e com estes ambientes vamos poder sorrir no final da ápoca. Parabéns aos jogadores pelo esforço que fizeram, a vitória chega num momento muito bom, penso que merecíamos mais nos últimos jogos, foi uma semana complicada com o fecho do mercado e, por fim, fizemos um jogo regular em que conseguimos vencer».

[Que jogador faltava?] «Um pivô defensivo, número seis com altura, o que não temos no plantel, como é o caso do Bustamante, do Rashid ou do Samu. Precisávamos de um número seis que possa jogar à frente dos centrais, felizmente já o temos, o Busnic, e conseguimos também o Soro, que vem da 1.ª Divisão de Espanha e vai dar-nos qualidade».

[Sem sofrer golos] «É importante fechar a baliza e não sofrer golos. Só marcámos um golo, mas criámos muitas ocasiões. Acabamos por sofrer um pouco, porque o Gil Vicente acreditou. É tempo de adaptar os novos jogadores, incorporar os jogadores no grupo, temos duas semanas fantásticas para o fazer».

[Samu terminou quase a ponta de lança] «O Samu joga em todos os lados, porque tem um coração enorme, é um grande capitão e um exemplo. Quero agradecer ao Kiko, que está a fechar uma cordo com outra equipa. Desejo o melhor possível para ele, enquanto cá esteve foi sempre um excelente profissional».