Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (3-2) frente ao Vizela:

«Temos sido muito inconstantes, somos capazes do bom e do pior. Hoje o que fez a diferença foi a agressividade. As camisolas não ganham jogos, tem sido uma luta constante, admito isso, andamos numa inconstância tremenda. O Vizela esteve sempre muito mais agressivo, mais intenso, as primeiras e segundas bolas eram sempre do Vizela. Quando assim é torna-se muito difícil».

«É complicado, tem sido uma luta tremenda para dar continuidade às boas exibições. Depois de um jogo bem conseguido em casa, ainda fizemos o golo e estivemos por cima, mas foi pouco tempo. Depois veio ao de cima uma falta de capacidade e intensidade, isso não é negociável. A responsabilidade é minha. Esta cobrança dos adeptos é boa, tínhamos um apoio tremendo. Podemos empatar, perder ou ganhar, mas há uma coisa que não baixa do limite, a intensidade e a entrega e hoje não estivemos no limite».

[Cobrança dos adeptos] «Temos de fazer mais e melhor dentro de campo. Dar os parabéns ao Vizela, que foi superior. Nós é que temos de fazer mais e melhor. A cobrança dos adeptos é compreensível. Sabemos os erros que cometemos, mas mais do que o erro, que acontece, é ficar macios e pouco intensos. O Vizela esteve no seu limite e nós não».

[Marcus Edwards] «Até ao fecho do mercado tudo pode acontecer. [Não jogou de início por opção, não estava a contar utiliza-lo?] Estavam todos disponíveis, não jogou de início por opção».

[Reforço da equipa] «Não se trata do nome A, B ou C, se nós fizermos este tipo de jogo, sem estarmos no nosso limite, as camisolas não ganham jogos. É dentro do campo que se resolve, temos de estar sempre no limite, pé na chapa. O coletivo tem de absorver os erros com um espírito muito forte».

[Não fez alterações ao intervalo] «Independentemente do onze que entrou na segunda parte, tinha de ser o coletivo a fazer muito mais. Basta ver como sofremos os golos. Mérito do Vizela, mas temos de estar muito mais ligados e concentrados. Na competência entra também a concentração e o rigor. A agressividade também ganha jogos».