Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Benfica.

«Perdeu a melhor equipa. E perdemos porque quisemos ganhar sempre. O lance em que sofremos o golo, os meus jogadores tentaram chegar ao meio campo ofensivo e uma escorregadela fez-nos perder o jogo. Isto é a identidade dos meus jogadores. Estou muito satisfeito com a exibição. Acho que tivemos mais oportunidades, o Benfica teve mais posse de bola, mas isso é normal. Tentámos sempre ganhar e fizemos um excelente jogo. Não merecíamos ter perdido, mas temos de estar orgulhosos porque este é que é o caminho. Uma equipa que joga olhos nos olhos contra quem quer ser campeão só me pode deixar orgulhoso.»

[sobre o crescimento da equipa até ao momento]

«Crescemos em todos os momentos, sobretudo na experiência. Neste momento, os jogadores sabem que o pormenor faz toda a diferença. Não tenho dúvidas de que vamos continuar a crescer e deixar muito orgulhosos os adeptos. Quero agradecer-lhes também a ele porque não é normal o Benfica vir jogar ao norte e nós estarmos em maioria na bancada. É um orgulho fazer parte desta família.

[sobre a conversa com Jesus no final]

«Sim, foi uma conversa muito curta. O futebol não é fácil. Gostava de ter falado um bocadinho mais para tentar buscar um pouco mais de conhecimento de alguém que está num patamar que ainda não estou e beber um pouco desse conhecimento. Antes do jogo não é fácil, no fim do jogo com aquela adrenalina toda acredito que ele também não estivesse com vontade disso, trocámos apenas um cumprimento cordial e espero que numa próxima oportunidade tenha mais tempo.»