Os jogadores do Sporting protestaram veementemente com o árbitro Rui Costa e pediram que o golo do Vizela em Alvalade (75m) fosse anulado, já que a bola bateu no juiz da partida no início da jogada.

De facto, Samu beneficiou de um ressalto em Rui Costa para ficar com a bola em zona adiantada, colocando depois um passe no corredor esquerdo, onde Matheus Pereira recebeu, olhou para a área e tirou o cruzamento para o golo de cabeça de Alex Méndez.

Durante o lance, vários jogadores do Sporting ficaram parados a protestar, ou recuperaram a posição de forma tardia.

Ora, o golo foi revisto pelo VAR e validado. Porquê?

Segundo as regras, «a jogada deve ser interrompida (ou anulada) se der origem a um ataque prometedor, se entrar diretamente na baliza ou se fizer com que a posse de bola mude de equipa».

A decisão foi tomada tendo em conta que o toque no árbitro não terá provocado um ataque prometedor, de acordo com as regras que já estão em vigor desde 2019/20.

Recorde-se que o Sporting acabou por vencer o Vizela nos descontos, com Pedro Porro a apontar o 2-1, de penálti.