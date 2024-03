Declarações de Ruben De La Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (2-1) na receção ao Farense:

«Na primeira parte saímos a perder 0-1, o que era incrível, mas era a realidade. Tivemos tranquilidade, com boas saídas, chegámos várias vezes à baliza, mas no último quarto do terreno não tivemos brilhantes. Esta ansiedade condiciona, a equipa não esteve cómoda no início da segunda parte, mudámos a estrutura e conseguimos, com alguma fortuna, vencer. Dada a nossa realidade podemos olhar agora de outra maneira diferente».

«É um aspeto positivo, os jogadores que saíram do banco aportaram paciência, capacidade para pausar, não foi só os golos. Precisamos de todos e hoje foi um bom dia para ficar satisfeitos. Facilitará o rendimento dos que vinham a jogar. Estou muito contente, os adeptos estavam nervosos, mas nós com paciência acumulámos situações de golo claras».

[Mensagem ao intervalo] «Quando estás em espaços próximos à baliza, a sair bem e a progredir, faltava ajustar as movimentações na frente, sermos mais determinantes e agressivos. Por outro lado, conseguimos mais variabilidade com a nova estrutura com dois avançados, Essende e Petrov, com capacidade para serem profundos por fora e evitando que o Farense pudesse pressionar alto».