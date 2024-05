Já despromovido, o Vizela quer terminar a Liga «com alma», diante do Boavista, que ainda luta por escapar ao play-off de manutenção.

«Tentaremos jogar com alma, frente a uma boa equipa que tem um objetivo claro, certamente com a presença de muitos adeptos. Em função das circunstâncias, é um bom cenário para acabarmos bem a Liga. O Boavista é uma boa equipa, que também não está no melhor momento. Lembro-me do jogo aqui na primeira volta, em que fomos claramente melhores, deveríamos ter ganhado por uma grande diferença, mas, em vez disso, ganharam eles», disse Rubén de la Barrera, em conferência de imprensa.

O técnico também revelou que vai fazer mexidas na equipa, em virtude da ausência de «vários jogadores». Anderson está castigado, enquanto Petrov continua lesionado.

Apesar de ter mais um ano de contrato, o treinador espanhol, que chegou a Vizela em dezembro, para render o compatriota Pablo Villar, admitiu que vai reunir com a SAD e discutir o futuro. «Amanhã [sábado] é o último jogo, tenho contrato e depois iremos conversar, fazer a avaliação de toda esta temporada desde que cá cheguei. Veremos o que vai acontecer. O peso do próprio desporto pesa mais do que os dados objetivos. É uma pena, mas é a realidade.»

O Vizela desloca-se no sábado, às 15h30, ao Estádio do Bessa, para defrontar o Boavista, na 34.ª e última jornada da Liga. Siga o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.