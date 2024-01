Rubén de la Barrera acredita que o Vizela está a crescer. Na antevisão ao jogo com o Boavista, o treinador dos vizelenses disse que espera que a sua equipa mantenha o bom momento no duelo com os boavisteiros.

«Estamos a crescer. Precisamos de seguir nesta linha e de melhorar a performance jogo após jogo. As vitórias reforçam essa confiança. A vitória sobre o Arouca foi muito importante. Esperamos fazer um bom jogo e arrecadar três pontos.»

Rubén de la Barrera dá ainda a receita para o Vizela derrotar o Boavista.

«É um jogo onde duelos individuais vão ser importantes. Queremos ser capazes de superar a defesa do Boavista. Queremos ser dominantes ofensivamente e defensivamente para sermos sólidos no jogo. Se formos sólidos, as possibilidades de ganhar crescem.»

O Vizela recebe o Boavista, este domingo, às 18h00, em jogo da décima sétima jornada da Liga.