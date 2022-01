Declarações de Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após ter-se estreado no comando técnico dos cónegos com um triunfo (0-1) frente ao Vizela:

«Gostava de dizer que o mérito é todo dos jogadores. Focaram-se, jogaram com alma, com querer, com união. É o que moralmente faz acontecer tudo o resto que os treinadores preparam. Isso é fundamental, essa vontade. Por mais que tenhamos ideias, se eles não tiverem o acreditar é difícil que a mensagem passe. O tempo foi escasso, dois dias não é nada, deu para trabalhar um pouco o que identificámos estrategicamente no Vizela. Acreditámos que no nosso jogo exterior podia fazer a diferença, temos laterais com profundidade que sabem decidir no último terço. Na variação do centro de jogo podíamos entrar e ferir o adversário. Os jogadores souberam aplicar-se, mas esta alma está relacionada com eles. Cumpriram à risca o plano de jogo, os primeiros trinta minutos foram muito bons. Na parte final foi mais emocional, não conseguimos aguentar como queríamos, baixámos as linhas com cansaço, mas sempre com o jogo controlado. O adversário aposta na profundidade e nas bolas paradas, sabíamos que íamos sofrer aí, não pudemos preparar a forma de defender que gostamos, não há tempo, apenas um ajuste aqui e acolá. Controlámos maioritariamente o jogo. Fomos a melhor equipa durante os noventa minutos. Foi uma grande vitória do Moreirense».

[O que é que este triunfo significa, por ser um dérbi?] «Diverti-me imenso no jogo. Foi um jogo espetacular, com vivacidade. Parabéns ao Vizela, o jogo foi muito competitivo. É a alegria do futebol. Como disse, dérbi bom é dérbi ganho. O jogo foi um espetáculo para quem gosta de futebol, com contexto técnico, golos, oportunidades, alma, ainda por cima um dérbi, num contexto difícil para nós. Tem os ingredientes todos, sou um homem realizado. Estou feliz na plenitude, o futebol é a minha paixão».

[Já sentia falta do futebol português?] «Eu preciso disto. Amo o meu país, amo o futebol do meu país. Temos muitos talentos, somos um país exportador, de jogadores com qualidade. O contexto às vezes desanima um pouco, alguns factos que se passam, mas enfim. Eu que sou muito viajado, já tive em diversos campeonatos, e não é muito diferente em todo o lado. Como jogador tive uma carreira boa, considerável, fiz muitos jogos pelo meu país e é muito bom fazer parte do nosso futebol».

[Repetiu o onze, mas a atitude foi diferente. Este sistema é para manter?] «Nesta altura não posso responder com 100 por cento de certeza. A estrutura foi a mesma e os jogadores os mesmos. Cada jogo tem uma história, cada adversário tem os seus prós e contras, temos de estudar bem. Estou satisfeito com esta estrutura neste momento, mas falta-me conhecer mais. A equipa já deve estar cansada de mudanças, fundamental é incutir a confiança e a alegria que demonstraram hoje».